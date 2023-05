Juventus, lunedì la nuova udienza: le anticipazioni sui punti di penalizzazione

CalcioWeb

La Juventus si gioca il futuro fuori dal campo. La stagione è destinata a chiudersi senza grosse soddisfazioni, la squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata in semifinale di Europa League contro il Siviglia mentre la classifica in Serie A sarà condizionata dalle inchieste. E’ stata fissata per lunedì 22 maggio la nuova udienza in Corte federale di appello per lo scandalo delle plusvalenze fittizie.

Il club bianconero è accusato di aver concluso accordi di mercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Dopo la penalizzazione di 15 punti, il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri.

L’ultima notizia riguarda il deferimento della Juventus per la manovra stipendi e l’inizio del processo è stato fissato a giugno. Incertezza sui tempi della sentenza ed i bianconeri potrebbero scontare la nuova penalizzazione nella stagione in corso o nella prossima. In questo caso le accuse al club sono quelle di aver fatto firmare ai calciatori scritture private per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesi della pandemia da Covid, sempre per questioni di bilancio.

Juventus, lunedì la nuova udienza: le anticipazioni

Il primo passo sarà però la nuova udienza presso la Corte federale di appello per riformulare l’iniziale penalizzazione di 15 punti. Sono state confermate le accuse dei confronti del club e l’assoluzione è da escludere. La penalizzazione dovrà essere afflittiva e portare un danno in classifica.

Attualmente la squadra occupa la seconda posizione in classifica e l’afflittività porterebbe all’esclusione dalle competizioni europee. Il vantaggio della Juventus dal quinto posto occupato dal Milan è di 5 punti, 10 dal settimo posto occupato della Roma (in attesa delle ultime partite della 36ª giornata).

Le prime indiscrezioni delle scorse settimane sui 6 punti di penalizzazione non sembrano trovare conferma in quanto la squadra rientrerebbe in corsa per la Champions, negando così l’afflittività. La penalizzazione, dunque, potrebbe attestarsi tra 9 e 12 punti.