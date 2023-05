Juventus, non solo punti di penalizzazione: la ‘proposta’ di Giancarlo Giorgetti

CalcioWeb

Sono giorni fondamentali in casa Juventus, dentro e fuori dal campo. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo per il ritorno della semifinale di Europa League contro il Siviglia con l’obiettivo di vincere in Spagna dopo l’1-1 dell’andata. A tenere banco sono anche le inchieste fuori dal campo, in particolar modo sono in arrivo le sentenze sulle plusvalenze fittizie e sulla manovra stipendi.

La Juventus rischia una pesante penalizzazione in classificae e forse non solo. ‘‘Se la Juve ha fatto un falso in bilancio perché devo togliere i punti, se ragionassi come l’Agenzia delle Entrate o la Finanza gli sequestrerei lo stadio visto che è l’unica che ha lo stadio di proprietà.

Però credo che vada ripensato un pò tutto il sistema”. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando con la stampa al termine di un evento al Foro Italico.