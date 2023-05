La Juventus corre ai ripari: arriva subito il sostituto di De Sciglio!

CalcioWeb

Sono ore calde in casa Juventus sul fronte mercato, il club bianconero continua a muoversi per il presente e il futuro. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A è arrivata la vittoria contro il Lecce con il risultato di 2-1 e la squadra si è rilanciata per la qualificazione alla prossima Champions League. La brutta notizia è arrivata dall’infortunio di Mattia De Sciglio. Il terzino bianconero è sempre stato un pupillo dell’allenatore Massimiliano Allegri per la sua capacità di adattarsi in campo e di non pretendere il posto da titolare.

Nell’ultima partita è uscito dal campo in lacrime dopo una torsione innaturale del ginocchio. L’ex Milan si è sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad accertamenti e la stagione è praticamente finita.

Il sostituto di De Sciglio

La stagione è entrata nella fase decisiva e la rosa della Juventus è ridotta all’osso a causa degli infortuni. La squadra si prepara a scendere in campo per le ultime partite del campionato di Serie A con l’obiettivo di consolidare almeno il quarto posto e tentare l’assalto alla vittoria dell’Europa League. E’ altissima l’attesa per il doppio incontro di semifinale contro il Siviglia.

La Juventus ha bisogno di tutti per raggiungere il miglior risultato possibile e l’infortunio di De Sciglio è stato un brutto colpo. La Juventus ha deciso di correre subito ai ripari: il sostituto del terzino arriva dalla squadra Next Gen. Si tratta di Tommaso Barbieri, considerato uno dei migliori in prospettiva nel suo ruolo.

E’ un terzino in grado di disimpegnarsi sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Novara, poi è stato promosso in Under 19. Nel 2020 passa alla Juventus e firma un contratto quinquennale. Il 16 aprile 2023 ha fatto l’esordio in Serie A, adesso è pronto a diventare un tassello fisso della squadra di Massimiliano Allegri.