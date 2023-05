Juventus, tensione nello spogliatoio: Allegri risponde per le rime a Szczesny

CalcioWeb

Alta tensione in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dall’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Siviglia e si prepara a scendere in campo per la trasferta contro l’Empoli per confermare il secondo posto in Serie A. Tensione tra Allegri e Szczesny, il tecnico bianconero ha risposto per le rime al portiere.

“Se io faccio tante parate non è un buon segnale della nostra prestazione, sono state inutili. Mi dà poca soddisfazione in questo momento sinceramente, avrei preferito una partita da ‘senza voto’ in pagella ma passare il turno”, lo sfogo a caldo del portiere polacco. “Rimane sempre una stagione senza trofei, giocando alla Juve si compete per vincere i trofei, non tanto per partecipare. Non benissimo”.

La risposta di Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri ha risposto per le rime. “Quando si gioca dopo la partita bisognerebbe stare sempre zitti, già faccio fatica io a parlare. A caldo si possono dire cose inesatte, tante volte vedo le partite e la sensazione che ho sul campo può essere diversa perchè c’è una componente emotiva forte. A Siviglia la squadra ha fatto tutto nel migliore dei modi. Abbiamo concesso un gol che potevamo evitare da difendere meglio ma sono cose che capitano.

A Siviglia fare 6-7 palle gol non è facile, siamo stati imprecisi, loro sono forti. La squadra ha fatto quello che poteva fare. Lui non conosce molto bene l’italiano e magari ha sbagliato i termini”.