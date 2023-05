Ladri in casa di Amrabat mentre gioca in Conference: ma il furto…

CalcioWeb

Brutto episodio capitato a Sofyan Amrabat nella notte di ieri. Mentre il calciatore della Fiorentina si trovava in campo per la sfida di Conference League contro il Basilea, dei ladri si sono introdotti nella sua abitazione di Bagno a Ripoli (Firenze).

Non solo l’amarezza per la sconfitta, ma anche la cattiva notizia del furto subito. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, i malviventi hanno forzato una finestra introducendosi nell’abitazione: la refurtiva rubata ammonta ad appena 1000 euro. Poteva andare sicuramente peggio: in passato diversi giocatori hanno subito furti per decine e centinaia di migliaia di euro fra soldi, gioielli, orologi e altri oggetti di valore. In ogni caso, la brutta scoperta della violazione del proprio domicilio non è mai quantificabile in denaro.