Lapo Elkann risponde a De Laurentiis: “noi 38 scudetti, loro 3”

E’ sempre più vicina la vittoria dello scudetto in casa Napoli, la matematica potrebbe arrivare già oggi in caso di mancato successo della Lazio contro il Sassuolo. La rivalità con la Juventus è sempre più alta, in particolar modo non sono passate inosservate alcune dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Il nostro ciclo vincente si è aperto tempo fa. Ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita”.

La risposta di Lapo Elkann non si è fatta attendere e si sono registrate altre polemiche. “Buonasera ma dopo tutti questi attacchi di De Laurentiis che dice che abbiamo rubato gli scudetti la società non dice niente. Pistocchi sta per pubblicare un libro gli scudetti rubati”, la domanda di un tifoso.

La risposta di Lapo è netta. “Lasciali parlare, contato i fatti. 38 scudetti loro 3”. La tensione tra Napoli e Juventus è sempre più alta.