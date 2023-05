Blitz in Comune a Milano: Lautaro e Agustina si sono sposati

CalcioWeb

Momento magico per Lautaro Martinez. Dopo la nascita della figlia Nina, la vittoria del Mondiale con l’Argentina e la prospettiva della prima finale di Champions League in carriera più vicina che mai, il bomber dell’Inter si è anche sposato.

Un rapido blitz al Comune di Milano insieme alla fidanzata, ormai moglie, Agustina Gandolfo. Una cerimonia tenuta nascosta anche ai social, aperta solo a pochi intimi. Lui vestito con maglia bianca, giacca e pantaloni blu, ai piedi delle sneakers a completare un look sportivo, lei con un completo bianco in tinta con il bouquet di rose. Il sì per trasformare un lungo fidanzamento in matrimonio. Prossimo step? Allargare la famiglia: è in arrivo il secondogenito, Theo.