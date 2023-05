Lazio, un rigore che profuma di Champions: Immobile stende l’Udinese | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Lazio prenota un posto in Champions League. A due giornate dal termine del campionato di Serie A i biancocelesti ottengono 3 punti pesantissimi nella Corsa Champions che, uniti al ko dell’Inter, permettono ai capitolini di blindare il terzo posto a quota 68 punti.

Vittoria per nulla scontata quella ottenuta dai ragazzi di Sarri sul campo dell’Udinese, squadra ostica e difficile anche al termine del campionato, specialmente alla Dacia Arena. Serve un rigore trasformato da Ciro Immobile al 61°, gol numero 12° in campionato e 162° in biancocelesti, per abbattere i bianconeri. Nelle ultime due giornate si deciderà tutto.

Classifica Serie A

Napoli 86 (C) Juventus 69 Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 59 Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 Salernitana 38 Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (R) Sampdoria 18 (R)