“Prima di quanto crediate”, Lopetegui in Serie A: diverse offerte sul tavolo

Ci siamo quasi. Manca una sola partita al termine della Serie A, poi le finali europee e sarà il momento di dedicarsi al mercato sia per i giocatori che per gli allenatori. Tutto pronto per il valzer dei tecnici fra panchine traballanti, addii dolorosi e nuovi volti pronti a prendersi la guida tecnica delle squadre italiane.

L’attuale situazione è piuttosto interessante. Inzaghi è sicuro della riconferma, Pioli dovrebbe averla strappata con riserva. Incerto il futuro di Allegri così come quello di Gasperini. Sarri chiede garanzie, Spalletti ha già fatto le valigie. Italiano e Mourinho attendono le rispettivi finali di Conference League ed Europa League prima di muoversi. E si scalda anche il fronte dei nuovi arrivi.

Contatti per Lopetegui

Julen Lopetegui potrebbe arrivare molto preso in Serie A. L’ex allenatore del Real Madrid e del Siviglia, attuale tecnico del Wolverhapton, ha confessato a ‘Repubblica’ di aver avuto diverse offerte dal massimo campionato italiano.

“Ho avuto offerte per allenare in Italia nell’ultimo anno. La Serie A è un campionato tremendamente interessante e in una evidente crescita, non escludo di venirci. Anche prima di quanto crediate. Roma? Non è vero che Monchi anni fa mi voleva alla Roma, non è mai stata una possibilità e quando c’era Monchi ero al Real Madrid“, ha dichiarato.