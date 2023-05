Mandato d’arresto per Douglas Costa: l’accusa all’ex Juventus

CalcioWeb

Arrivano pessime notizie per Douglas Costa, ex calciatore della Juventus. Secondo quanto riportato da O’Globo, il brasiliano potrebbe presto finire in carcere dopo le accuse dell’ex compagna per il mancato mantenimento dei figli. La Corte di giustizia del Rio Grande do Sul, avrebbe infatti emesso un mandato di detenzione di un anno nei confronti del calciatore.

La vicenda è ancora nella fase iniziale e il brasiliano è in contatto per presentare ricorso. Attualmente è concentrato sulla stagione con il LA Galaxy e le qualità dal punto di vista tecnico non sono mai state in discussione. Nel corso della carriera ha indossato maglie importanti: Gremio, Shakhtar, Bayern Monaco e Juventus.