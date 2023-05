Messi, viaggio non autorizzato: il PSG sospende l’argentino

CalcioWeb

Continuano le tensioni tra Leo Messi ed il PSG. La squadra e la dirigenza non hanno apprezzato la decisione del calciatore argentino di volare in Arabia Saudita dopo la sconfitta della club parigino contro il Lorient nonostante la decisione del tecnico di tornare subito in campo ad allenarsi.

Secondo le informazioni di L’Équipe e RMC la squadra parigina ha deciso di sanzionare la stella argentina per due settimane con effetto immediato. A causa della punizione inflitta, il giocatore di Rosario non potrà allenarsi, né potrà giocare e, inoltre, sarà sospeso dallo stipendio.

La sanzione, che ha effetto immediato da questo martedì, è stata promossa da Nasser Al Khelaïfi. Il presidente del PSG era molto arrabbiato con Messi dopo che l’argentino ha fatto un viaggio in Arabia Saudita senza il giusto consenso del club. Il PSG ha sanzionato l’ex giocatore del Barcellona per “mancato adempimento dei suoi doveri di dipendente non autorizzato“. Una sanzione che potrebbe spezzare definitivamente il rapporto tra le due parti ed il suo possibile rinnovo.

Messi aveva pianificato questo viaggio per l’Arabia Saudita da tempo da ambasaciatore del turismo, il club aveva conesso alla squadra due giorni di ferie, ma dopo la sconfitta contro il Lorient ha fatto dietrofronto, presentando un nuovo programma della settimana, con una sessione mattutina già ieri, 1 maggio, alla quale Messi non ha preso parte.

Secondo L’Équipe, Messi si è recato in Arabia Saudita senza l’autorizzazione di Luis Campos o del suo allenatore, Christophe Galtier.