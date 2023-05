Milan, emergenza totale: Pioli annuncia tre assenze pesanti

CalcioWeb

Continuano i problemi di formazione in casa Milan e la situazione in vista dei prossimi impegni è sempre più preoccupante. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla brutta partita nella gara d’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la trasferta contro lo Spezia e non potrà permettersi un altro passo falso. La qualificazione alla prossima Champions League è, infatti, a rischio.

Le assenze del Milan

Il Milan non potrà contare ovviamente sull’attaccante Leao, in conferenza stampa Pioli ha annunciato altre defezioni. “Leao con lo Spezia non ci sarà, ma domenica potrebbe tornare in gruppo e poi esserci con l’Inter, come Krunic e Messias. Valuto attentamente ogni situazione, ma adesso le partite si giocano più con testa e cuore. Puntiamo su questo”.

A centrocampo Pioli potrebbe schiarare la coppia inedita formata da Pobega e Vranckx, in attacco De Ketelaere, Diaz, Origi e Rebic.