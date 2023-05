Sorpresa Milan, Giroud annuncia il nome del colpo di mercato

CalcioWeb

Il Milan si gioca tantissimo nelle prossime partite tra campionato e Champions League. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla brutta prestazione contro la Cremonese, la sfida della giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 1-1. I campioni d’Italia in carica non possono permettersi di fallire l’obiettivo Champions League per programmare al meglio il futuro.

Si avvicina sempre di più il doppio scontro della semifinale di Champions League contro l’Inter e l’attesa è altissima. I rossoneri si giocano la stagione nei prossimi giorni. Nel frattempo la dirigenza inizia a sondare il mercato alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della squadra per la prossima stagione.

Milan, Giroud annuncia il colpo per la prossima stagione

Continuano ad arrivare notizie di calciomercato, l’attaccante del Milan Giroud si sbilancia sul nome per la prossima stagione, in un’intervista a CBS. Si tratta di Christian Pulisic: “credo che potrebbe piacere a tutti. È un grande nome in Europa, quindi ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Con lui si rideva molto. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po’ come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci”.

Christian Pulisic è un calciatore statunitense di origini croate classe 1998, attualmente gioca con la maglia del Chelsea. E’ un vero e proprio jolly per le sue qualità di giocare in diversi ruoli del campo: è in grado di disimpegnarsi da esterno offensivo sia a destra che a sinistra, da trequartista e anche in zona di centrocampo.

Si tratta di un calciatore tecnico, è veloce e con una buona visione di gioco. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, si è dimostrato subito un calciatore di prospettiva. Si conferma un punto di riferimento per la squadra, poi il definitivo salto dal qualità al Chelsea. Il percorso è stato altalenante, adesso potrebbe ritornare ad alti livelli in una squadra come il Milan.