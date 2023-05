Milan-Inter, Julio Cesar in lacrime prima del derby di Champions

CalcioWeb

Milan e Inter sono in campo per il derby di semifinale di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro, lo spettacolo dei tifosi è mozzafiato e la coreografia da stropicciarsi gli occhi. Inizio clamoroso della squadra di Simone Inzaghi che si porta in doppio vantaggio, i rossoneri non sono scesi in campo e hanno trovato subito grandi difficoltà.

Uno-due micidiale dei nerazzurri: il derby si sblocca con una grande girata di Dzeko, poi il raddoppio di Mkhitaryan. Emozioni prima del match, in particolar modo non sono passate inosservate le lacrime dell’ex portiere Julio Cesar. Il brasiliano è stato un grande protagonista del Triplete dei nerazzurri e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il ricordo è al doppio incontro di semifinale contro il Barcellona. “Quella partita lì, dopo che abbiamo perso Thiago Motta, Samu ha fatto il terzino sinistro… e quando ha messo palla in calcio d’angolo ho pensato: ‘Menomale che c’era lui!’”.

“Sono uno molto emotivo. Fin da piccolo non ho mai nascosto le mie emozioni, sia per il lato positivo che negativo. Quando vedo Eto’o penso sempre alle parole che ci diceva prima di scendere in campo quell’anno: lui aveva già vinto la Champions due volte e sapeva che quel gruppo lì ci teneva tanto”.

Poi lo scambio di battute con Eto’o. “Fratello mio ti amo tanto”. “Anche io Samu” la risposta di Julio Cesar.