Milan, Maldini durissimo e Pioli risponde a Costacurta

E’ fortissima la delusione in casa Milan per l’eliminazione in Champions League, la semifinale di ritorno contro l’Inter si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Lautaro Martinez. Al termine del match Paolo Maldini ha confermato la superiorità dei nerazzurri. “Dobbiamo investire per poter competere con le grandi squadre. La semifinale è stata inaspettata, nessuno a inizio anno aveva pronosticato una cosa simile, poi è chiaro che la sconfitta brucia. Tra noi e l’Inter non c’è stata partita”.

“Il divario con l’Inter è reale, magari oggi abbiamo giocato meglio ma nelle ultime quattro partite non c’è stata partita. Non riusciamo a prendere le contromisure. Non siamo ancora strutturati per competere nelle due competizioni. I nostri proprietari lo sanno benissimo, è un percorso che ha portato grandi risultati economici e sportivi. Oggi è andata così, tra noi e l’Inter ci sono tre anni di età media differente. Abbiamo giocatori alle prime esperienze in questo livello”.

Botta e risposta Pioli-Costacurta

Il tecnico Stefano Pioli non ha gradito un commento di Costacurta: “Non sono d’accordo con te. Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all’andata e al ritorno. L’Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto”.