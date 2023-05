Il Milan supera la Samp e si avvicina al quarto posto, Quagliarella in gol dopo un anno

CalcioWeb

Continua il programma della 36ª giornata del campionato di Serie A e nell’anticipo serale si sono incontrate Milan e Sampdoria. La squadra di Pioli ha riscattato in parte il ko contro l’Inter, il successo contro i blucerchiati ha rilanciato le ambizioni di quarto posto. Il Milan accorcia le distanze dalla Lazio (in attesa della partita contro l’Udinese) e il distacco dalla zona Champions è di appena un punto.

Il Milan si schiera con Leao, Diaz e Messias alle spalle di Giroud. Il grande protagonista della partita è stato proprio il francese, autore di una tripletta da impazzire. Le altre reti del Milan sono state realizzate da Leao e Brahim Diaz. Continuano le delusioni per la Sampdoria, già matematicamente retrocessa in Serie B. La gara si è conclusa 5-1.

Solo una soddisfazione nella serata dei blucerchiati: il gol del momentaneo pareggio è stato siglato da Fabio Quagliarella, a distanza di un anno dall’ultima volta. L’attaccante classe ’83 non segnava in Serie A dal 22 maggio 2022, in occasione del 4-1 contro la Fiorentina. Nella stagione attuale non era ancora riuscito a sbloccarsi nelle 22 partite tra campionato e Coppa Italia.