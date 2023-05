Milik via dalla Juventus: la nuova squadra del polacco è in Serie A

CalcioWeb

E’ sempre più caldo il calciomercato, pronto ad entrare ufficialmente nel vivo. Una squadra destinata ad una vera e propria rivoluzione è la Juiventus, reduce da una stagione deludente in campionato e in Europa. Le prime valutazioni sono sul tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza valuta il divorzio e la possibile rescissione del contratto con buonuscita. In arrivo novità interessanti anche sul fronte squadra. Con la valigia in mano calciatori del calibro di Rabiot, Paredes, Di Maria, dubbi sulla permanenza di Chiesa e Vlahovic.

Un’altra situazione incerta in attacco è quella che riguarda Milik, calciatore protagonista di una buona prima parte con gol e prestazioni interessanti.

Arkadiusz Krystian Milik è un attaccante polacco, classe 1994. E’ una prima punta in grado di fare reparto da solo, possiede un tiro potente ed è molto abile anche nel gioco aereo. Si è dimostrato anche un ottimo finalizzatore. Cresciuto nelle giovanili del Górnik Zabrze, poi l’esordio in prima squadra. Poi le esperienze al Leverkusen e il prestito all’Augusta. Autore di un rendimento di ottimo livello all’Ajax, la definitiva consacrazione si è registrata al Napoli. Infine l’esperienza al Marsiglia.

Il futuro di Milik, il polacco ancora in Serie A

Nel 2022 viene ceduto alla Juventus in prestito oneroso da 800 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. La stagione di Milik è stata condizionata anche da problemi fisici e la Juventus è sempre più intenzionata a ripartire da una squadra giovane. Il riscatto non è comunque da escludere con la possibilità di inserire il polacco come contropartita.

Arkadiusz Milik è l’obiettivo numero uno della Lazio, alla ricerca del vice-Immobile. Il polacco è un vecchio obiettivo dei biancocelesti e adesso la trattativa potrebbe andare in porto. La situazione sarà sicuramente più chiara dal 15 giugno in poi, dopo l’eventuale riscatto dalla Juventus. Poi potrebbe trasferirsi alla Lazio a titolo definitivo.