Minacce a Dimarco, striscione sotto casa: lui si scusa su Instagram

Dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan, con in tasca il pass per la finale del torneo, in casa Inter è scoppiata l’euforia. Federico Dimarco ha preso il microfono in campo e, nella festa generale, ha iniziato a intonare i cori nerazzurri sotto la curva dell’Inter. Alcuni dei quali, ovviamente, rivolti come sfottò ai milanisti.

Episodio che non è passato inosservato agli occhi e alle orecchie dei tifosi rossoneri. Nella notte, è apparso uno striscione sotto casa di Dimarco che recita: “Dimarco, pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare“. Una vera e propria minaccia. Il calciatore si è scusato su Instagram con un messaggio nel quale si legge: “martedì sera, dopo la partita, mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi“.