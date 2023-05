Mourinho contro Chiffi: “l’arbitro più scarso, orribile e non è empatico”

CalcioWeb

Sfogo clamoroso di José Mourinho, al termine della partita della 33ª giornata del campionato di Serie A tra Monza e Roma. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da El Shaarawy e Caldirola. I gallorossi attualmente occupano la settima posizione e rischiano di uscire dalla zona Europa.

Lo Special One è stato durissimo nel post-partita, nel mirino l’arbitro Chiffi e la furia per l’organico considerato troppo ‘povero’ dal punto di vista numerico e condizionato anche dai tantissimi infortuni.

“Sono tante le difficoltà, gente che gioca e che è in difficoltà e gente che gioca ma non ha ancora la qualità per giocare a questo livello. La panchina è inesistente in questo momento. I ragazzi hanno fatto il massimo”.

Poi la furia: “giocare con il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera è dura e ho affrontato tanti arbitri che sono scarsi. L’arbitro non ha avuto grande influenza nel risultato però è scarso; è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta. La Roma come società non ha la forza per dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’. E’ molto dura. Penso che la Roma deve crescere in questo livello.

Ci sono squadre che dicono ‘questo arbitro non lo voglio’, ma la Roma non ha ancora questa capacità e questo dna. Volevo stare sabato in campo contro l’Inter, non potevo prendere il rosso. Avevo una voglia tremenda di farlo, ma ho deciso di non prenderlo. Sono rientrato negli spogliatoi prima per questo motivo”.