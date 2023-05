Napoli, da Alemao a Careca: lo scudetto 33 anni dopo

CalcioWeb

Il Napoli continua a festeggiare la vittoria dello scudetto. Sono passati 33 anni dall’ultimo trionfo e anche ex protagonisti hanno deciso di rendere omaggio alla squadra di Saplletti. “Complimenti a tutti per il terzo Scudetto”. Antonio Careca su Instagram celebra la vittoria del Napoli.

L’attaccante brasiliano, che 33 anni fa vinse lo scudetto con la squadra di Diego Armando Maradona, posta una foto. “Complimenti a tutti per il terzo Scudetto. Grazie a tutti coloro che hanno accettato l’invito e la sfida di vestire questa maglia. Congratulazioni e ancora grazie a tutte le persone coinvolte per il regalo che ci avete fatto. Un altro grande momento importante nella vita di tutti i napoletani!!!”, scrive l’ex campione brasiliano.

“È un peccato che Diego non sia qui con noi. Lo avrebbe reso davvero felice”, il messaggio di Alemao. “Diego meritava di vivere più a lungo”, ha detto il 61enne brasiliano che ora vive a Lavras. “Le ultime 10 stagioni sono state buone per una squadra che non riusciva a fare l’ultimo salto di qualità per vari motivi: avevano bisogno di più profondità in panchina, di un play-maker a centrocampo ma ci hanno lavorato e ora ce l’hanno fatta”.

Tra Khvicha Kvaratskhelia e l’amico Diego: “non c’è confronto. Maradona era un genio”. Poi ricorda lo scudetto vinto a Napoli: “è sempre stato difficile giocare in trasferta. Le persone erano molto aggressive. Siamo stati trattati come stranieri, con striscioni che ci chiamavano africani, come se fosse un insulto. Ma questo ci ha solo resi più forti. Per quanto i napoletani adorino Maradona, hanno sempre ricordato tutti noi molto affettuosamente. Sanno che l’intera squadra ha fatto insieme”.