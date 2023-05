Napoli, attesa scudetto al ‘Maradona’ ma l’Udinese passa in vantaggio | FOTO

CalcioWeb

Sono in corso le ultime partite della 33ª giornata del campionato di Serie A, tutti gli occhi sono ovviamente puntati su Udine e sulla partita dei bianconeri contro il Napoli. La squadra di Spalletti si gioca un altro match point dopo il mancato successo contro la Salernitana ed i tre punti nella partita di ieri tra Lazio e Sassuolo.

Pubblico delle grandi occasioni alla Dacia Arena, sono tantissimi i tifosi azzurri. Tutto esaurito anche allo stadio ‘Maradona’, sono stati installati i maxischermi e i tifosi azzurri sono già in delirio per l’attesa del terzo scudetto della sua storia. Nei primi minuti subito la doccia gelata, l’Udinese passa in vantaggio con un gol di Lovric. La squadra di Spalletti chiamata alla reazione.

GOAL | Udinese 1-0 Napoli | Lovricpic.twitter.com/F2VTaLoC2G — VAR Tático (@vartatico) May 4, 2023