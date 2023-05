Napoli, De Laurentiis: “adesso voglio la Champions”, poi annuncia il futuro di Spalletti

CalcioWeb

E’ un Aurelio De Laurentiis al settimo cielo quello che festeggia il terzo scudetto della storia del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a strappare un punto contro l’Udinese, la sfida alla ‘Dacia Arena’ si è conclusa sul risultato di 1-1, decisivo il pareggio di Osimhen.

Il numero uno azzurro non ha intenzione di fermarsi: “voi mi avete sempre detto noi vogliamo vincere e abbiamo vinto. E abbiamo vinto tutti insieme e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa, grazie ancora a tutti quanti”.

“Oggi è il coronamento di un’aspettativa che durava da 33 anni. Quando io sono arrivato ho detto ci vorranno 10 anni per arrivare in Europa, promessa mantenuta in anticipo, altri 10000 anni per rivincere lo Scudetto, anche questa è arrivata in anticipo. Ora ci manca di rivincerlo, rivincerlo, rivincerlo e poi ci manca la Champions”.

“Questa squadra si era appesantita di responsabilità e ci voleva una manciata di aria nuova, capacità di volare in alto senza individualità che facessero da freno. Il progetto non si ferma per ci questo è un punto di partenza e non di arrivo. Si riparte con Spalletti”.