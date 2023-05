Napoli, De Laurentiis punge: “sento di aver vinto altri scudetti, penalizzati dalle irregolarità”

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa per la probabile festa scudetto del Napoli, la squadra si gioca il secondo match point dopo il mancato successo contro la Salernitana. La matematica potrebbe arrivare già mercoledì in caso di mancato successo della Lazio contro il Sassuolo o giovedì con almeno un pareggio della squadra di Spalletti contro l’Udinese.

Il presidente De Laurentiis continua a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e punge le rivali. “Il nostro ciclo vincente si è aperto tempo fa. Ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita”.

“Il mio entusiasmo è immenso. Ho sempre sentito che non volevo vincere lo scudetto, a maggio scorso dissi di voler vincere lo scudetto e ci fu sgomento negli sguardi di chi mi ascoltava. Ho entusiasmo nel vedere la gioia di quanto questa vittoria rappresenti nella vita di tutti voi. Questo è un bel film, universale, rappresentativo della nostra capacità di fare bene. Vedere l’entusiasmo per strada, a cui ho un po’ collaborato, mi inorgoglisce. Sto vivendo questo momento al meglio nonostante tutto il caos che stiamo affrontando dal punto di vista organizzativo. Domenica non si poteva camminare a Fuorigrotta”.