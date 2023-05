Napoli, svolta De Laurentiis: è Emery Mister X, poi panchina a Guardiola dal 2025

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis si gioca il jolly. E’ ufficiale l’addio con Luciano Spalletti, il protagonista numero uno dello scudetto del Napoli. La conferma del divorzio è arrivata direttamente dal numero uno azzurro: “mi ha chiesto un anno sabbatico. Mi ha detto: ormai abbiamo fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, preferisco fermarmi. Spalletti è una grande persona e un grande allenatore, ha fatto crescere una materia prima straordinaria. Lo ringrazio sempre, ma quando un allenatore ti dice certe cose che fai? Ti opponi? Io lo ringrazio e gli auguro il meglio”.

Il rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis era arrivato ai minimi storici e le motivazioni ufficiali dell’addio non sono state ancora comunicate. Le ragioni del divorzio non riguardano sicuramente un aspetto economico e forse nemmeno di mercato, ma principalmente di rapporti personali e motivazioni. Il numero uno azzurro continua i contatti per regalare ai tifosi un allenatore di livello e la situazione è in continua evoluzione.

Il prossimo allenatore del Napoli

E’ andato in scena un tentativo per Simone Inzaghi, allenatore protagonista sulla panchina dell’Inter. Il tecnico nerazzurro è concentrato sulla finale di Champions League contro il Manchester City e non potrà rispondere prima del 10 giugno. Il Napoli inizia a valutare le alternative e il nome in pole è a sorpresa: Unai Emery. L’allenatore spagnolo è un pupillo del Napoli ed è reduce dal rendimento miracoloso sulla panchina dell’Aston Villa e la qualificazione alla prossima Conference League.

L’ex Arsenal è stato in grado di risollevare una squadra in grave crisi e la grande rimonta è arrivata fino al settimo posto. Emery è un vecchio pupillo del presidente De Laurentiis e nelle ultime ore sono stati riallacciati i contatti per valutare i dettagli dell’accordo biennale a cifre importanti. Nel corso della carriera è stato protagonista sulle panchine di Almería, Valencia, Spartak Mosca, Siviglia, Psg, Arsenal e Villarreal. E’ legato dal contratto con l’Aston Villa.

Napoli, il sogno per il futuro è Guardiola

Il presidente De Laurentiis è molto ambizioso e l’obiettivo è quello di vincere la Champions League. Il sogno per il futuro del Napoli è Pep Guardiola, un altro allenatore spagnolo. Il 52enne è legato da altri due anni di contratto con il Manchester City e l’esperienza in Inghilterra dovrebbe concludersi nel 2025.

Guardiola è stato un vincente in Spagna, Germania e in Inghilterra, adesso è tantato da un’esperienza in Italia: “quando verrò ad allenare in Italia farò le stesse cose…”, le parole dello stesso Guardiola alla ‘Bobo tv’ in una vecchia intervista. L’ex Barcellona è affascinato dal mondo Napoli e non ha mai nascosto la stima verso la dirigenza e la piazza.

“Guardiola? E’ una vecchia volpe…”, è stato invece il commento di De Laurentiis. Il Napoli è attualmente il club italiano più importante e l’arrivo di Guardiola rappresenta più di una suggestione…