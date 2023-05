Il Napoli vince lo scudetto, il messaggio ironico della Juventus | FOTO

CalcioWeb

Il Napoli continua la festa scudetto, si preannuncia una notte di passione. Il club azzurro si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, è stato raggiunto un risultato sorprendente. La matematica è arrivata dopo il pareggio contro l’Udinese, la sfida alla ‘Dacia Arena’ si è conclusa sull’1-1 con gol nel secondo tempo di Osimhen.

Al fischio finale si è scatenata la gioia dei calciatori e dei tifosi, da Udine a Napoli e in altre città d’Italia. Show dei calciatori nello spogliatoio e dei tifosi in piazza. Sono arrivati anche i complimenti di altre squadre di Serie A e non è passato inosservato il messaggio della Juventus.

“Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”.