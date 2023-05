Napoli, spari durante la festa scudetto: un morto e feriti, il bilancio | FOTO

CalcioWeb

Il bilancio è purtroppo preoccupante sui festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria dello scudetto. Continua il delirio dopo il pareggio nella partita del campionato di Serie A contro l’Udinese, il terzo scudetto della storia del club è realtà. E’ morto un giovane tifoso di 26 anni, colpito da spari durante i festeggiamenti.

Il ragazzo è stato colpito in varie parti del corpo. Il grave episodio si è registrato in zona Piazza Carlo III o piazza Volturno. Altre tre persone, una donna di 26 anni e due giovani di 24 e 20 anni, sono state ferite da colpi d’arma da fuoco, ma non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Il giovane morto era residente nel quartiere di Ponticelli. Sulla dinamica ci sono ancora molti punti da chiarire e sono in corso i primi accertamenti. L’uomo è morto dopo l’iniziale trasferimento al pronto soccorso.

All’ospedale Pellegrini, poi, è arrivata la ragazza di Portici di 26 anni, ferita alla caviglia da colpo d’arma da fuoco. La prognosi è di 10 giorni. Poi un 24enne residente a Ponticelli ferito al gluteo destro, anche lui da colpo di pistola e un ventenne di Portici con ferita. Al momento il bilancio totale è di oltre 200 feriti tra petardi ed incidenti.