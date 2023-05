Napoli, tifoso muore d’infarto durante la festa scudetto

CalcioWeb

Continuano ad arrivare altre brutte notizie sulla festa scudetto del Napoli. I tifosi azzurri sono sempre più in delirio per la vittoria del terzo scudetto della storia del club, la matematica è arrivata dopo il pareggio contro l’Udinese con il punteggio di 1-1. Al termine del match si sono verificati scontri tra tifosi, poi nella notte un uomo è morto in un agguato.

Infine un altro episodio drammatico. Un uomo, residente in Austria, si è sentito male intorno alle 4 del mattino nella zona della stazione centrale di Udine.

Alcune persone hanno visto l’uomo accasciarsi, gli operatori sanitari hanno subito avviato le pratiche per la rianimazione ma senza successo. E’ morto a causa di un infarto.