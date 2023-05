Nations League, i convocati dell’Italia per il pre-ritiro: esclusi eccellenti

CalcioWeb

In vista della semifinale di Nations League che l’Italia dovrà giocare contro la Spagna il 15 giugno a Enschede (Olanda), Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per il pre-ritiro che anticipa il torneo.

Sono 26 i calciatori convocati: ritornano in azzurro Zaccagni, Immobile, Florenzi e Locatelli. Prima chiamata per Baschirotto. Esclusi i giocatori di Fiorentina e Inter impegnati nelle finali europee, così come Tonali e Scalvini che giocheranno l’Europeo Under 21. Non convocati Mancini, Calabria e Orsolini fra i nomi più importanti.

I convocati

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli)

Difensori: Baschirotto (Lecce), Bonucci (Juventus), Buongiorno (Torino), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Gatti (Juventus), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus), Pellegrini (Roma), Pessina (Monza), Verratti (PSG), Zaniolo (Galatasaray)

Attaccanti: Berardi (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile (Lazio), Raspadori (Napoli), Retegui (Tigre), Zaccagni (Lazio)