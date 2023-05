Nuova fiamma per Nicolò Zaniolo? Ecco la sexy Aleyna Kalycioglu | FOTO

CalcioWeb

Al netto di una stagione trascorsa fra luci e ombre, con pochi gol e qualche brutto episodio di troppo sul rettangolo verde, Nicolò Zaniolo continua a fare gol nella vita privata. L’ex calciatore della Roma, pizzicato con l’attrice turca Burcu Ozberk, avrebbe una nuova fiamma: la bella Aleyna Kalaycioglu.

Chi è Aleyna Kalaycioglu?

Aleyna Kalaycioglu è un’influencer da mezzo milione di follower su Instagram, ma lavora anche come modella e cantante. In Turchia è salita alla ribalta per la sua partecipazione al programma “Survivor”. I due sono stati paparazzati insieme più volte, segno di una possibile frequentazione in corso.