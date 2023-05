Patteggiamento Juventus, al via l’udienza per la manovra stipendi

CalcioWeb

E’ in arrivo una svolta in casa Juventus sulle inchieste fuori dal campo. Dopo la penalizzazione di 10 punti, il club bianconero ha deciso di patteggiare in relazione alla manovra stipendi per evitare altre pesanti conseguenze. Le parti sono in contatto per trovare un accordo.

Il probabile patteggiamento interessa anche i sei club legati da rapporti di partnership sospette: Bologna, Cagliari, Samp, Udinese, Sassuolo e Atalanta. Presenti i giudici guidati dal presidente Carlo Sica, la procura federale e gli avvocati della Juventus. Il Tribunale federale dovrà dire sì o no all’accordo fra le parti.

AGGIORNAMENTI Juventus, le motivazioni sul caso plusvalenze Nel frattempo la Corte Federale d’Appello della Figc ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze e sulla penalizzazione di 10 punti. Leggi anche PENALIZZAZIONE JUVENTUS Juventus, le motivazioni: "4 punti per Paratici, 3 Agnelli, 2 Arrivabene e 1 Cherubini"

Patteggiamento Juventus, è iniziata l'udienza E’ iniziata l’udienza presso il Tribunale federale per il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi. Le parti sono in contatto per un accordo.

Gli avvocati della Juventus sono arrivati presso il Tribunale Federale Nazionale. La ‘Borsa’ risponde subito dopo l’annuncio del patteggiamento, i titoli della società guadagnano il 4,05% a 0,303 euro.