Playoff Serie B: rimonta clamorosa del Cagliari contro il Parma e Ranieri in lacrime

CalcioWeb

Si è conclusa l’andata della seconda semifinale dei playoff di Serie B. Dopo la sfida tra Sudtirol e Bari (1-0 il risultato) sono scese in campo anche Cagliari e Parma, due serie candidate alla promozione in massima categoria. La sfida è stata spettacolare e soprattutto dai due volti: primo tempo di altissimo livello per la squadra di Pecchia, poi la rimonta di quella di Ranieri.

Il Parma inizia fortissimo e passa in vantaggio con un gol di Benedyczak, al 26′ il raddoppio di Sohm. Gli ospiti sono costretti ai cambi di Buffon ed Estevez. Il Cagliari si gioca la carta Luvumbo ed è la mossa della svolta. L’attaccante accorcia le distanza, poi Lapadula trova il pareggio su calcio di rigore. Al 90′ è ancora Luvumbo a trovare il gol del 3-2, poi Ranieri è scoppiato in lacrime per l’emozione. Il primo atto è del Cagliari, in leggero vantaggio in vista della sfida di ritorno.