Plusvalenze Juventus, è iniziata l’udienza: si decide sulla penalizzazione

CalcioWeb

E’ una giornata fondamentale in casa Juventus, si decide sul caso delle plusvalenze fittizie. E’ iniziata l’udienza in Corte federale di appello per decidere sulla riformulazione della penalizzazione. L’ultima notizia riguarda il deferimento del club bianconero per la manovra stipendi e l’inizio del processo è stato fissato a giugno. Incertezza sui tempi della sentenza ed i bianconeri potrebbero scontare la nuova penalizzazione nella stagione in corso o nella prossima.

La Juventus è accusata di aver concluso accordi di mercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Dopo la penalizzazione di 15 punti, il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato alla corte il procedimento, per la ridefinizione del -15 inizialmente inflitto ai bianconeri.

AGGIORNAMENTI E’ giallo sull’orario della sentenza. La Juventus si prepara a scendere in campo per l’importissima partita contro l’Empoli e il rendimento della squadra potrebbe essere condizionato dal verdetto.

Arrivano conferme sulla sentenza, attesa in serata. La Corte Federale è in camera di Consiglio, la decisione dovrebbe essere ufficializzata a Borsa chiusa, dopo le 18.

Chiuso il dibattimento, si apre la Camera di Consiglio È finita la difesa della Juventus, termina dunque l’udienza. Ora la Corte Federale si riunirà in camera di consiglio, poi la sentenza sulla penalizzazione.

La ‘palla’ passa ora alla difesa della società bianconera. Con la penalizzazione da 11 punti la Juve scenderebbe a quota 58 punti, al settimo posto, a -1 dalla Roma. La sentenza potrebbe arrivare già oggi o al massimo domani mattina.

Juventus, le richieste dell'accusa Arrivano le richieste dell’accusa rappresentata dal procuratore federale Chiné: 11 punti di penalizzazione alla Juventus e 8 mesi per i consiglieri.

Le parole di Evelina Christillin “Penso ci sarà qualcosa di meno dei 15 punti di penalizzazione”. È quanto dichiarato da Evelina Christillin , membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League”. “Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta”.

L’udienza è iniziata poco dopo le 10. In collegamento la procura federale e i legali della Juventus, insieme al presidente Gianluca Ferrero e il nuovo collegio della corte, presieduto da Ida Raiola. Poi il procuratore federale Giuseppe Chiné formulerà la nuova richiesta di sanzione.