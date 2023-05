Psg, contestazione durissima contro Messi: “figlio di p….” | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Volano gli stracci in casa Psg, in particolar modo è partita una pesantissima contestazione contro Leo Messi. Il calciatore è stato sospeso dopo un viaggio non autorizzato e la rottura è ormai inevitabile. L’argentino, reduce dalla vittoria del Mondiale con l’Argentina, è in scadenza di contratto con il club francese e il rinnovo è da escludere.

L’ex Barcellona è nel mirino di tante squadre ed è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. I tifosi del Psg non hanno gradito l’atteggiamento del calciatore ed è andata in scena una contestazione pesantissima con un vero e proprio blitz sotto gli uffici del club.

Fumogeni, striscioni ma soprattutto insulti nei confronti di Messi: “figlio di p…”, è il coro pesantissimo contro l’argentino.

‼️🗣️”Messi hijo de put*” 🇫🇷⚽️ Ultras del PSG coreando contra Leo Messi en la sede del PSG donde además gritan: “Directiva dimisión”pic.twitter.com/Ybcq7zNVUl — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 3, 2023