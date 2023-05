Psg, Messi si scusa: il VIDEO sui social dell’argentino

Leo Messi è finito nella bufera, il calciatore argentino è stato sospeso dal Psg per un viaggio non autorizzato. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno e l’addio è ormai inevitabile. Attraverso un video pubblicato sul profilo social, il calciatore ha deciso di scusarsi con il club e con i tifosi per l’atteggiamento.

“Avevo già spostato una volta quel viaggio e pensavo che ci sarebbe stato un giorno di riposo dopo la partita giocata. Chiedo scusa ai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me”.

Leo Messi statement 🚨🇦🇷 #Messi

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn’t cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I’m waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023