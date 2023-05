Psg, Neymar salta i festeggiamenti: il motivo fa infuriare i tifosi

CalcioWeb

Il Psg si è laureato campione di Francia per l’11ª volta nella sua storia, la matematica è arrivata dopo il pareggio contro lo Strasburgo, il gol decisivo è stato realizzato da Leo Messi. La stagione della squadra di Galtier non è stata all’altezza, in particolar modo il percorso in Champions League.

Nel mirino sono finiti soprattutto in big, in particolar modo Messi, Verratti e Neymar. Le critiche verso il brasiliano sono state furiose e nelle ultime ore si è verificato un altro episodio.

L’attaccante ex Barcellona non ha preso parte ai festeggiamenti per la vittoria del titolo per essere presente al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. “Non è possibile resistere al fascino della F1. Amo Hamilton sono uno suo grande tifoso ma faccio il tifo anche per la Red Bull”, ha dichiarato Neymar ai microfoni di Sky Sport.