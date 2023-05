Quagliarella (forse) all’ultima con la Samp: l’attaccante scoppia a piangere | VIDEO

CalcioWeb

Grandissima emozione a Genova durante Sampdoria-Sassuolo, gara della 37ª giornata del campionato di Serie A. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. I padroni di casa passano subito in vantaggio con un gol di Gabbiadini, poi gli ospiti ribaltano tutto con Berardi e Matheus Henrique. Al 78′ l’autogol di Erlic.

Lacrime nel finale, prima di Quagliarella e poi per Gianluca Vialli. Il capitano blucerchiato è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio e il recupero per l’ultima giornata si preannuncia difficile. Quagliarella è scoppiato a piangere e l’ovazione è stata commovente. Il contratto di Quagliarella è in scadenza: “vorrei riportare la squadra in Serie A, io ci sono”, le parole dell’attaccante.

Nel finale lacrime per il ricordo di Gianluca Vialli, morto dopo una lunga malattia. Il coro è stato da brividi.

