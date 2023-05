Raffaella Fico, promessa mantenuta: bagno sexy a Posillipo

CalcioWeb

Raffaella Fico ha mantenuto la sua promessa! La showgirl napoletana, ex compagna di Mario Balotelli, aveva fatto un fioretto ai microfoni di Filippo Roma, de Le Iene: “se il Napoli vince lo Scudetto faccio un bagno a mare nell’acqua freddo con un costume succinto“. L’inviato de Le Iene aveva provato a chiederle qualcosa in più, come un bagno in topless, ma Raffaella Fico ha escluso questa ipotesi.

Una volta arrivata la vittoria matematica dello Scudetto, Filippo Roma ha raggiunto tutti i vip napoletani a cui aveva fatto promettere un folle gesto, Siani, Gigi D’Alessi, Paolantoni e De Magistris, oltre la Fico.

La showgirl ha mantenuto la sua promessa, così, in compagnia di Filippo Roma, si è ‘spogliata’ a Posillipo, restando in bikini, regalando agli spettatori un sexy bagno a mare.