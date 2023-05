La Sampdoria dice addio alla Serie A dopo 12 anni, l’Empoli ipoteca la salvezza: i risultati di Serie A

CalcioWeb

E’ terminata oggi la 34ª giornata di Serie A. Sono andate in scena oggi 3 sfide, una delle quali decisiva per la retrocessione. Dopo 12 anni la Sampdoria dice addio alla Serie A con 4 turni d’anticipo. Fatale per i blucerchiati è la sconfitta per 2-0 subita alla Dacia Arena contro l’Udinese. Decidono i gol di Pereyra e Masina nel primo tempo. I friulani salgono così all’ottavo posto agganciando Fiorentina, Torino e Monza.

Sorride invece l’Empoli, alla seconda vittoria consecutiva, conquistata oggi contro la Salernitana per 2-1 al ‘Castellani’. Con questo successo l’Empoli ipoteca la salvezza. A decidere il match le reti di Cambiaghi al 37′ e Caputo al 66′, inutile per i campani il ritorno al gol dopo 6 mesi di Piatek a segno all’86’. In classifica i toscani salgono a quota 38 in 14/a posizione, staccando di tre punti i granata fermi a 35.

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna si chiude sull’1-1. Con questo risultato il Bologna sale a 46 punti mentre la squadra di Dionisi segue a 44. I gol arrivano nel primo tempo. Il match si sblocca al 15′ grazie alla grande giocata di Berardi che batte Skorupski sul primo palo con un preciso destro sotto la traversa. Il pareggio dei rossoblu arriva al 42′ con una precisa conclusione di Dominguez.