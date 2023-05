Oudin-i illusionista, il Lecce sfiora l’impresa: la Lazio si salva nel recupero

CalcioWeb

La 35ª Giornata di Serie A si apre il venerdì sera con una gara ricca di gol e spettacolo. Il Lecce va vicinissimo all’impresa di sbancare l’Olimpico, assaporando il dolce gusto di 3 punti d’oro in ottica salvezza conquistati in casa della Lazio seconda in classifica, ma i biancocelesti pareggiano i conti in pieno recupero.

Per i ragazzi di Sarri la serata si mette subito male: Hysaj atterra Blin e l’arbitro Maresca fischia un calcio di rigore. Strefezza spara fuori e si resta sullo 0-0. L’inerzia della gara volge a favore della Lazio: Luis Alberto pesca Immobile fra le linee per il gol dell’1-0.

Il Lecce incassa, ma non si dà per vinto. Oudin sale in cattedra e firma una pazzesca doppietta che ribalta il risultato trovando, entrambe le volte, impreparata la solida difesa laziale. I salentini difendono il vantaggio con le unghie e con i denti, la Lazio si innervosisce, fioccano i cartellini gialli dentro e fuori dal campo.

Serve un episodio per cambiare il risultato. Falcone salva su Immobile, Pedro ci prova da fuori ma il palo gli dice no. Quando il recupero sembra ormai destinato a scadere, Milinkovic-Savic ci mette la testa ribadendo in rete un pallone sbucato in area. Si chiude sul 2-2. La Lazio conserva 4 punti di vantaggio sul Milan e sulla zona Europa League, il Lecce va a +5 dalla zona retrocessione.

Classifica Serie A

Napoli 83 (C) Juventus 66 Lazio 65 Inter 63 Milan 61 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Udinese 46 Bologna 46 Torino 46 Monza 46 Sassuolo 44 Empoli 38 Salernitana 35 Lecce 32 Verona 30 Spezia 27 Cremonese 24 Sampdoria 17 (R)