Urlo Roma, brutto ko della Fiorentina e Gatti salva la Juve: i risultati di Europa e Conference

Serata dai due volti per i colori italiani nelle partite di andata delle semifinali di Europa e Conference League. In particolar modo è stata particolarmente deludente la prestazione della Juventus contro il Siviglia. Gli spagnoli si sono dimostrati superiori sotto l’aspetto del gioco, soprattutto il primo tempo è stato a favore degli ospiti.

Per la squadra di Massimiliano Allegri continuano i problemi nella costruizione del gioco e gli attaccanti non riescono a mettersi in mostra. L’involuzione di un calciatore come Vlahovic è sempre più clamorosa, il serbo ha sbagliato un gol facile nel primo tempo. Il Siviglia passa in vantaggio con En Nesyri nel primo tempo su assist di Ocampos. Gli spagnoli giocano con personalità e sfiorano il raddoppio. Nella ripresa Allegri si gioca le carte Chiesa, Iling, Milik e Pogba. A tempo quasi scaduto è Gatti di testa a regalare il definitivo 1-1.

Il successo più importante è stato quello della Roma contro il Leverkusen. Lo stadio Olimpico è commovente e trascina la squadra di Mourinho al successo. I giallorossi continuano a fare i conti con problemi di formazione ed i tanti impegni ravvicinati non aiutano. Un gol di Bove al 63′ ha permesso alla Roma di vincere il primo atto contro il Leverkusen, 1-0 il risultato finale.

Brutta sconfitta per la Fiorentina nell’andata della semifinale di Europa League contro il Basilea. Partenza fortissima dei viola, il match si sblocca con un gol di Cabral dopo 25 minuti. Al 71′ è Diouf a siglare l’1-1, in pieno recupero il definitivo 1-2 di Amdouni. Nell’altra partita successo 2-1 del West Ham contro l’Az.