Disavventura in casa Roma: Foti, vice di Mourinho, trova l’auto senza sportelli | FOTO

Una disavventura in casa Roma, dopo la partita di semifinale di Europa League contro il Leverkusen. La squadra di Mourinho è in corsa per obiettivi importanti tra campionato ed Europa, in Serie A la situazione si è un po’ complicata dopo gli ultimi risultati mentre in Europa League la finale è più vicina.

Un gol di Bove ha permesso ai giallorossi di vincere contro i tedeschi ed è già altissima l’attesa per la sfida di ritorno. Brutta sorpresa per Salvatore Foti, vice allenatore di Josè Mourinho. Il tecnico è stato vittima di un furto nella notte tra giovedì e venerdì. Foti era in tribuna a causa della squalifica di tre giornate dalla Uefa per il comportamento in occasione della gara contro il Feyenoord.

Poi la beffa: Salvatore Foti ha ritrovato la sua auto senza sportelli, quello del guidatore e uno posteriore del passeggero. Un periodo veramente nero per il vice di Mourinho.

MISSING DOORS 🚪 Asisten Mourinho, Salvatore Foti harus kehilangan dua pintu mobilnya pasca laga Roma vs. Bayer Leverkusen. Foti sendiri tengah menjalani sanksi larangan berada di bench selama tiga laga Eropa, dan duduk di tribun saat laga. #MC pic.twitter.com/h81jDJvxEw — MedioClubID (@medioclubID) May 13, 2023