Delirio Roma, è la seconda finale europea consecutiva: Mourinho sempre più Special

CalcioWeb

La Roma si conferma sempre più una squadra da Europa e vola in finale di Europa League, la seconda consecutiva dopo quella di Conference della scorsa stagione. La squadra di Mourinho è stata in grado di confermare il risultato dell’andata (1-0) e in Germania ha disputato una gara molto attenta in fase difensiva.

E’ già altissima l’attesa per la gara del 31 maggio 2023 con la finale alla Puskás Aréna di Budapest e lo Special One è in grado di alzare un altro trofeo, l’ennesimo di una carriera vincente.

La cronaca

Il Leverkusen si schiera con Diaby, Wirtz e Azmoun, la Roma risponde con la coppia formata da Belotti e Abraham. La prima occasione è per Pellegrini, poi la traversa di Diaby. I padroni di casa continuano a spingere, ci prova Azmoun ma il risultato non si sblocca. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Alla ripresa l’arbitro costretto a fermare la partita per qualche minuto per il comportamento dei tifosi di casa. Il Leverkusen attacca e sfiora il gol anche con l’iraniano. Il tiro sfiora il palo. Il risultato non cambia, finisce 0-0, la Roma è in finale di Europa League!