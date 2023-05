Roma, 2-2 e batticuore con la Salernitana: giallorossi davanti alla Juve | CLASSIFICA

CalcioWeb

A Candreva risponde El Shaarawy, a Dia risponde Matic a 7 minuti dal termine. Gol ed emozioni in Roma-Salernitana, posticipo del lunedì della 36ª Giornata di Serie A. I giallorossi, di ritorno dalla semifinale di Europa League contro il Leverkusen, nella quale hanno staccato il pass per la finalissima, tirano il fiato con un po’ di turnover e limitano i danni contro un’ottima Salernitana.

L’ex Lazio Candreva e il bomber Dia (16° centro stagionale!) metto paura ai ragazzi di Mourinho che però non si danno per vinti e portano a casa un punto molto importante. Grazie a questo pareggio, infatti, i giallorossi salgono a +1 sulla Juventus, penalizzata di 10 punti nella serata odierna per il caso plusvalenze. Una lunghezza fondamentale nella corsa all’Europa, alla quale si aggiunge il vantaggio negli scontri diretti.

Classifica Serie A

Napoli 86 (C) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 60 Juventus 59 Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 Salernitana 38 Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (R) Sampdoria 18 (R)