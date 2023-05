Roma-Siviglia e West Ham-Fiorentina: data, orario e luogo delle finali di Europa e Conference

CalcioWeb

Tre italiane in finale delle competizioni europee! Dopo l’impresa dell’Inter, anche Roma e Fiorentina sono state in grado di raggiungere l’ultimo atto. Ottima prestazione difensiva della squadra di Mourinho che chiude ogni spazio e strappa lo 0-0 sul campo del Leverkusen. L’altra finalista è il Siviglia, in grado di eliminare la Juventus. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari con il gol dell’ex Serie A Lamela.

In Conference League apoteosi della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta sul campo del Basilea con il risultato di 1-3, doppietta di Nico Gonzalez e gol decisivo di Barak. In finale anche il West Ham, in grado di vincere anche al ritorno contro l’Az.

La finale di Europa League

La finale di Europa League tra Siviglia-Roma si giocherà mercoledì 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria. Il calcio d’inizio di Siviglia-Roma è previsto per le ore 21:00.

La finale di Conference League

Saranno West Ham e Fiorentina a sfidarsi in finale di Conference League il prossimo 7 giugno alla Eden Arena di Praga alle ore 21.