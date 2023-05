La Salernitana non riscatta Piatek: il ‘Pistolero’ cambia maglia in Italia

CalcioWeb

La stagione di Krzysztof Piatek con la maglia della Salernitana è stata dai due volti, l’attaccante si è dimostrato un buon realizzatore ma il rendimento è stato molto altalenante. Si tratta di una prima punta, bravo a muoversi sul fronte d’attacco e con l’arrivo in Italia la media realizzativa si è confermata alta. E’ chiamato ‘Il Pistolero’, la sua esultanza con le pistole è diventata molto famosa.

E’ un attaccante polacco classe 1995, è dotato di un ottimo senso della posizione e si è confermato molto bravo a ‘dialogare’ con i compagni. Il punto punto di forza è il fiuto per il gol, è molto bravo anche nel gioco aereo. Cresciuto nel Lechia Dzierżoniów, le prime esperienze sono state con Zagłębie Lubin e Crecovia. Nel 2018 arriva in Italia, al Genoa. Il club rossoblu piazza un grande colpo e il polacco è autore di un rendimento strepitoso dal punto di vista realizzativo. Passa addirittura al Milan, l’inizio è strepitoso poi non riesce a confermarsi. Poi Herha Berlino, Fiorentina e Salernitana.

La niuova squadra di Piatek

Piatek è ancora di proprietà dell’Hertha Berlino. La Salernitana può vantare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro ma il polacco non rientra nei piani del club granata. Sono andate in corso valutazioni e la cifra è stata considerata troppo alta. Il polacco è un ottimo calciatore e sono state avviate trattative con altre squadre del campionato di Serie A. La soluzione Genoa non è al momento calda, il polacco potrebbe giocare con la maglia dell’Udinese.

Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante affidabile e l’identikit ideale è quello del polacco. Piatek è un vecchio obiettivo dei bianconeri, era stato già proposto in uno scambio con De Paul, poi non andato a buon fine. La trattativa è destinata ad entrare presto nel vivo.