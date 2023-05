La Salernitana riscatta Dia, poi la cessione ad un altro club di Serie A

CalcioWeb

Il nome di Boulaye Dia è salito alla ribalta negli ultimi giorni, ma le grandi prestazioni dell’attaccante della Salernitana non sono di certo una novità. Il calciatore senegalese è stato protagonista di una stagione ad altissimo livello ed è pronto al definitivo salto di qualità. In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A ha rimandato la festa scudetto del Napoli con un gol da stropicciarsi gli occhi nei minuti finali della partita.

Boulaye Dia è un calciatore senegalese con cittadinanza francese, attaccante della Salernitana e delle nazionale senegalese, con cui si è laureato campione d’Africa nel 2022. E’ una prima punta molto veloce, dotato di un buon fiuto per il gol e di una buona tecnica. E’ in grado di adattarsi anche in zona esterna, è bravo ad attaccare la profondità e scambiare bene con i compagni.

La prima vera esperienza della carriera è stata allo Stade Reims, ma il vero salto di qualità si è registrato al Villarreal. Si è dimostrato un ottimo punto di riferimento, poi il passaggio alla Salernitana. E’ il trasferimento della definitiva consacrazione, Dia ‘esplode’ e diventa uno dei migliori attaccanti in Serie A. Il gol contro il Napoli ha confermato le grandissime qualità tecniche e di goleador.

Il futuro di Dia

La Salernitana ha già deciso di riscattatare l’attaccante senegalese ed è pronta a versare nelle casse del Villarreal la cifra di 12 milioni di euro. Il calciatore è tentato dalla possiblità di giocare la prossima Champions League. Si è parlato tanto di Napoli (il calciatore è apprezzato dal ds Giuntoli) e del Milan, ma la squadra in vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Dia è la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri occupa la seconda posizione in classifica e la qualificazione in Champions League è più vicina.

Il presidente Lotito è intenzionato a regalare all’allenatore un colpo in attacco e il preferito è proprio Dia. L’attaccante della Salernitana è un vecchio pupillo del direttore sportivo Tare. L’affare potrebbe concludersi per 25 milioni di euro.