Piccoli brividi: l’Empoli nega la vittoria alla Sampdoria in pieno recupero

La Sampdoria va vicinissima a interrompere un lungo digiuno di vittorie ma si fa recuperare dall’Empoli in pieno recupero. Continua il momento no dei doriani che, nonostante la retrocessione, hanno provato a regalare una gioia ai propri tifosi. Sono 2 mesi, esattamente dal 3-1 sul Verona del 29 marzo, che i blucerchiati non vincono una partita.

Nelle ultime 7 sono arrivati appena 2 punti contro Spezia e Lecce, poi 5 sconfitte, 17 gol subiti e solo 4 fatti. Nella serata odierna la rete di Zanoli aveva illuso, almeno fino al recupero, quando Piccoli, entrato da pochi minuti, ha segnato al 93′ la rete dell’1-1 con la quale è terminata la gara. Per l’Empoli è salvezza matematica.

Classifica Serie A

Napoli 83 (C) Juventus 69 Inter 66 Lazio 65 Milan 61 Roma 59 Atalanta 58 Torino 49 Monza 49 Fiorentina 49 Bologna 47 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 Salernitana 38 Lecce 32 Spezia 30 Verona 30 Cremonese 24 Sampdoria 18 (R)