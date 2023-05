Sampdoria, il tempo stringe: la mossa per evitare il fallimento

CalcioWeb

La Sampdoria è retrocessa matematicamente nel campionato di Serie B, la stagione della squadra di Stankovic non è stata all’altezza. Il futuro del club blucerchiato è sempre più in pericolo e il rischio fallimento preoccupa i tifosi. Il consiglio di amministrazione della Sampdoria, attraverso una lettera pubblicata sul sito ufficiale del club, ha confermato l’obiettivo della ristrutturazione del debito.

“Al fine di dare concretezza al percorso di ristrutturazione, il CdA stesso ha convocato l’assemblea degli azionisti per i giorni 26 e 29 maggio 2023 per deliberare le necessarie operazioni sul capitale sociale, in modo da rispettare le scadenze federali in vista della prossima iscrizione al campionato”, si legge nel comunicato ufficiale.

Le speranze principali passano da Alessandro Barnaba di Merlyn Partners, il principale potenziale acquirente. “In mancanza di una soluzione compatibile con le prossime scadenze federali, il Consiglio non potrà che prendere atto della impossibilità di dar corso al percorso di ristrutturazione”, spiega ancora il Cda.