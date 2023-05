Sampdoria, Stankovic scoppia a piangere e abbandona l’intervista | VIDEO

CalcioWeb

La Sampdoria non è andata oltre il pareggio contro l’Empoli, il posticipo della giornata in Serie A si è concluso sul risultato di 1-1 e i blucerchiati hanno rinviato ulteriormente la soddisfazione con la vittoria. La stagione della squadra di Stankovic è stata di grande delusione, la retrocessione in Serie B è ormai matematica.

Al termine della partita contro l’Empoli si è registrata tutta l’emozione di Stankovic, l’allenatore è scoppiato a piangere. Tutto è nato dalle parole di Corrado Tedeschi, conduttore televisivo e attore. “Personalmente volevo ringraziare Stankovic, probabilmente un altro allenatore non sarebbe ancora lì. Ci ha regalato questa dignità, la Sampdoria ha giocato tutte le partite con dignità a parte qualche inciampo. Ma sfido chiunque ad allenare una squadra senza società, con tutti i problemi giganteschi. Con un pubblico dietro meraviglioso. Grazie Deki”.

A quel punto Stankovic ha lasciato per qualche istante l’inquadratura: “grazie per le bellissime parole che vanno in fondo, che vanno a toccare tutti noi. Io non faccio finta, ho dentro tantissime emozioni. Lei ha descritto quello che ho sentito e le difficoltà, che sono tante. Andare nello specifico è dura, mi auguro che la Sampdoria continui a lottare in campo”.