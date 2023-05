Paura per Sergio Rico: trasportato d’urgenza dopo una caduta da cavallo

CalcioWeb

Momenti di grande paura per Sergio Rico, portiere del Psg. L’estremo difensore è stato ricoverato nelle scorse ore presso l’ospedale Virgen del Rocío de Sevilla, a seguito di un incidente. Secondo le ultime notizie lo spagnolo avrebbe riportato un trauma cranico in seguito ad una caduta da cavallo ed è stato successivamente trasportato d’urgenza in elicottero a Siviglia per ricevere le cure del caso.

Al momento non sono stati emessi bollettini medici ufficiali e non sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Sergio Rico. “Forza e pronta guarigione”, è il tweet sul profilo social del Siviglia. Sempre sui social sono stati pubblicati altri messaggi di incoraggiamento.

Chi è Sergio Rico

Sergio Rico è un portiere spagnolo, attualmente al Psg. E’ considerato un estremo difensore molto reattivo e nel corso della carriera è migliorato tantissimo nei fondamentali. La prima esperienza della carriera è stata al Siviglia e il rendimento è stato di ottimo livello. Poi il passaggio in prestito al Fulham. Si mette in mostra e passa addirittura al Psg. Infine un altro prestito al Maiorca, prima del definitivo ritorno in Francia.